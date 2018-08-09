الجوازات السعودية: أكثر من مليون حاج وصلوا حتى الأربعاء

بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك #الحج من الخارج عبر الموانئ الجوية والبرية والبحرية منذ بدء القدوم، وحتى نهاية أمس الأربعاء 1.057.880 حاجاً، بزيادة بلغت 64.905 حجاج، عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي، بنسبة 7%، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات.

وأوضحت الجوازات أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ 998.811 حاجاً، وعن طريق البر 48.515 حاجاً، وعبر البحر 10.554 حاجاً.