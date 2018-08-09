(التعليم العالي) الكويتية: التسجيل بالبعثات الدراسية الخارجية 15 الجاري

أعلنت وزارة التعليم العالي الكويتية فتح باب التسجيل في خطة بعثات الوزارة الخارجية لحملة الثانوية الإنجليزية للعام الجامعي 2018/2019 يوم الأربعاء 15 أغسطس الجاري على أن تنتهي الاثنين 27 من الشهر ذاته.

وقالت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس ان المعادلات المطروحة ستكون وفقا لأدنى نسبة تم قبول الطلبة بها في خطة بعثات الوزارة لهذا العام.

ودعت الطلبة الراغبين في التسجيل بالبعثات إلى الاطلاع على التخصصات والارشادات والمستندات المطلوبة عبر موقع الوزارة (WWW.mohe.edu.kw).