“الكويتية”: تعويض “الراكبة الاسرائيلية” بمبلغ 2195 جنيه استرليني وسحبت دعواها

قال الخطوط الجوية الكويتية أنه بالإشارة إلى ما تداولته مؤخراً بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول الدعوى المقامة من المواطنة الإسرائيلية ضد الخطوط الجوية الكويتية في (لندن) بسبب عدم قبول حجزها على إحدى رحلات الكويتية، نود التوضيح بأن ما تم هو اتفاق قضائي يقدم للمحكمة مقابل مبلغ مالي هو 2195 جنيه استرليني.

وأشارت “الكويتية” أن الراكبة سحبت دعواها وتعهدت أمام المحكمة البريطانية التي تنظر الدعوى بعدم رفعها مجدداً وهو إجراء متبع في المحاكم البريطانية وتم اتخاذه بناء على رأي المستشارين القانونيين للخطوط الجوية الكويتية في بريطانيا.

وأكدت الخطوط الجوية الكويتية على التزامها التام بتطبيق قوانين دولة الكويت في كافة تعاملاتها داخل الكويت وخارجها واتخاذ كافة ما من شأنه الحفاظ على مصالحها…