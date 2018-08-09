(اتحاد المصارف) الكويتي: عطلة البنوك لعيد الاضحى من 20 الى 23 اغسطس

اعلن اتحاد مصارف الكويت ان البنوك ستعطل أعمالها مدة أربعة أيام بمناسبة عيد الاضحى المبارك من يوم الاثنين الموافق 20 أغسطس الحالي سواء كان الوقوف بعرفات يوم الاثنين أوالثلاثاء الى يوم الخميس ال23 من الشهر ذاته.

وقال الاتحاد في تصريح صحفي اليوم الخميس ان البنوك ستباشر أعمالها المعتادة يوم الأحد الموافق 26 اغسطس الحالي بناء على التعميم الصادر عن بنك الكويت المركزي بهذا الشأن. (النهاية) م ف س