“الداخلية” الكويتية: حريصون على تطوير خدماتنا الالكترونية لمواكبة التطورات التكنولوجية

أكد مسؤول بوزارة الداخلية الكويتية اليوم الخميس ان قطاع شؤون تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ممثلة في الإدارة العامة لنظم المعلومات تعمل وفق استراتيجية التطوير التي تنتهجها (الداخلية) لمواكبة أحدث التقنيات التكنولوجية.

وقال مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالإنابة ب(الداخلية) العميد توحيد الكندري في بيان صحفي ان وزارة الداخلية تواكب احدث التقنيات عبر موقعها الالكتروني والتطبيق الإلكتروني الخاص (أم.أو.آي-كويت) والمتاح على الأجهزة الذكية التي تعمل بنظام تشغيل (اندرويد) و(آي.أو.اس).

وأوضح ان قطاع شؤون تكنولوجيا المعلومات والاتصالات اضاف العديد من الخدمات الإلكترونية التي تهم المستخدم اخذا بعين الاعتبار أهمية الحفاظ على السرية وخصوصيه البيانات الشخصية للمستخدمين.

وافاد الكندري بانه تم تفعيل خدمة الاستعلام عن جاهزية جواز السفر الالكتروني والتي تتيح للمواطنين تتبع حالة جواز السفر وجاهزيته عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (www.moi.gov.kw).

وذكر أنه تم طرح عددا من الخدمات عبر التطبيق الالكتروني كخدمة (ساعدوني) التي حققت التواصل بين الجمهور ووزارة الداخلية والتي تمكن المستخدم من الحصول على المساعدة في حالات الطوارئ بشكل سريع لمجرد الضغط على زر (ساعدوني).

وأشار إلى تطوير القطاع لأنظمة تلقي البلاغات لدى الإدارة العامة للعمليات المركزية حيث تم تسهيل عملية التواصل وتبادل المعلومات الأساسية بين المستخدم ومتلقي البلاغ ليتم التعامل معه بشكل سريع وفعال لضمان سرعة الاستجابة لدى الأجهزة الأمنية والتعامل مع البلاغات عبر تطبيق أفضل الممارسات الأمنية.

ولفت إلى تطوير خدمة الإشعارات التي تشمل الإشعارات الخاصة حيث يتم إرسال رسائل تذكيرية وتنبيهية للمسجلين بالتطبيق عن مواعيد انتهاء مستنداتهم الثبوتية وإرسال إشعار لهم عند تسجيل المخالفة المرورية.

وبين الكندري أن هناك إشعارات عامة تختص بإعلانات وإشعارات الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني للتواصل مع الجمهور عبر إرسال رسالة عامة وإشعارات تهم المستخدمين.

وذكر أن هناك ايضا خدمة للاستعلام الشخصي عن بيانات جواز السفر وبيانات القيد الانتخابي للكويتيين وبيانات التأشيرات ورخص القيادة وتراخيص المركبات اضافة إلى تفاصيل مخالفات المرور وبيانات منع السفر وتنفيذ الأحكام.

وأوضح انه تم إضافة خدمة الاستعلام عن المكفولين للتعرف على صلاحية إقامتهم وكذلك الاستعلام عن صلاحية جوازات السفر للأبناء دون سن ال18 بما يتيح إمكانية الدفع الإلكتروني للمخالفات المرورية بصورة سهلة وسريعة وآمنة.

وأفاد الكندري بان هناك خدمة للتعرف على مواقع إدارات ومخافر ومراكز الخدمة التابعة لوزارة الداخلية ومواعيد عملها اضافة إلى تحديد أقرب مسار للوصول إليها فضلا عن خدمة تسجيل الشكاوى والاستعلام عما تم اتخاذه بخصوصها وكذلك متابعة حالة طلب التأشيرة للمسجلين فقط بالتطبيق.

واكد حرص القطاع على متابعة احدث العلوم في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للاستفادة منها في المجالات الأمنية وتطوير العمل بما يمكنها من التميز في الأداء شكلا ومضمونا.