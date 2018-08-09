وفيات الخميس 9 أغسطس 2018

سعود جابر حمد الهاجري، «87 عاماً»، شيع، للرجال: الأندلس، ق11، ش4، م92، ت: 60777577 – 99748948.

مزيد عبدالرحمن الصانع، «84 عاماً»، شيع، للرجال: عبدالله السالم، ديوان الصانع، ق1، شارع نصف اليوسف، م7، للنساء: الشامية، ق5، شارع محمد الشايع، م14، ت: 99990230 – 99728373.

بشار محمود حسن الحمر، «39 عاماً»، شيع، للرجال: حسينية الشمالي/ الدعية، للنساء: الدسمة، ق5، ش59، م3، ت: 99772538.

عبدالعزيز خالد كرم، «1 شهر»، شيع، العزاء بالهاتف فقط، ت: 67777421.

عادل مبارك عيد مرشد الجميلي، «55 عاماً»، شيع، للرجال: الدوحة، ق1، ش3، م21، للنساء: الدوحة، ق1، ش5، م7، ت: 97940118 – 50550222.