الليرة التركية تهبط أكثر من 18% بعد دعوة “إردوغان” وعقوبات “ترامب”

عمقت الليرة خسائرها عقب تصريحات للرئيس التركي “رجب طيب إردوغان” بالإضافة إلى تلميحات من نظيره الأمريكي “دونالد ترامب” بتقييد العلاقات التجارية مع أنقرة.

وفي ظل التراجع الحاد إلى مستويات قياسية أمام الدولار، دعا “إردوغان” الأتراك إلى تحويل العملة الصعبة والذهب التي بحوزتهم إلى ليرة من أجل دعمها معلقا: “تركيا سترد على من شنوا حربا اقتصادية ضدها”.

على الجانب الآخر، صرح الرئيس الأمريكي “ترامب” بأن إدارته سوف تضاعف الرسوم الجمركية على واردات واشنطن من الصلب والألمنيوم من تركيا، في تصعيد للأزمة بين البلدين.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات ضد وزيري العدل والداخلية التركيين بسبب عدم إطلاق سراح قس أمريكي اتهمته أنقرة بالتورط في أعمال إرهابية.

وعلى أثر هذه الأنباء السلبية، قفز الدولار الأمريكي بنسبة 18.7% إلى 6.587 أمام الليرة التركية في تمام الساعة 04:28 مساء بتوقيت مكة المكرمة.