4 قتلى بإطلاق نار شرق كندا وتوقيف مشتبه به

أوقف مشتبه به صباح اليوم (الجمعة)، بعيد إطلاق نار أسفر عن مقتل أربعة أشخاص بينهم شرطيان في مدينة فردريكتون في شرق كندا، وفق ما أفادت الشرطة المحلية.

وأكدت الشرطة عبر موقع «تويتر» إغلاق حي بروكسايد في وسط المدينة التي يقطنها ستون ألف شخص، وأعلنت أن «التحقيق يتواصل».

ودعت الشرطة السكان إلى تجنب منطقة إطلاق النار، وهي حي سكني قريب من منطقة تجارية وفق شهادات أوردتها قنوات التلفزيون.

كذلك دعت إلى عدم نشر أخبار من شأنها تحديد مكان إطلاق النار.

وفي وقت سابق، قالت الشرطة إن إطلاق النار «أسفر عن أربعة قتلى على الأقل» من دون تفاصيل عن أسبابه، أووضحت لاحقا أن شرطيين اثنين بين القتلى.

وأورد شهود أنه وقع قرابة السابعة صباحا.

وأظهرت مشاهد عرضتها قناة «سي بي سي» عددا كبيرا من سيارات الشرطة والإسعاف تحوط بمنطقة سكنية.

وقالت الشاهدة راشيل لو بلان للقناة إنها سمعت إطلاق أربعة عيارات نارية في حين تحدث شاهد آخر عن 15 عيارا.

ومساء 22 يوليو (تموز)، أطلق رجل النار في وسط تورونتو، ما أسفر عن مقتل شابة في الثامنة عشرة وفتاة في العاشرة وإصابة 13 آخرين.

وتبنى تنظيم داعش إطلاق النار لكن الشرطة أكدت أنها لا تملك أي دليل على صحة هذا الأمر.