صحيفة: عودة صلاة العيد الى الساحات وهيئة الشباب حددت 12 مركزاً وساحة رياضية

قالت صحيفة «الأنباء» نقلاً عن مصادر لها أن تنسيقا بين عدة جهات حكومية توصل لاتفاق لعودة إقامة صلاة عيد الاضحى في الساحات تأسيا بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وان هذا الاتفاق الذي تم بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة الداخلية والهيئة العامة للشباب، حيث تمت الموافقة على إقامة صلاة عيد الاضحى في الساحات الرياضية النموذجية في المحافظات الست.

وقال المصدر ان هيئة الشباب حددت 12 مركزا وساحة رياضية لإقامة صلاة العيد وذلك تحت اشراف وزارة الأوقاف، مبينا ان تخصيص الملاعب الرياضية لصلاة العيد جاء ثمرة جهود وتعاون بين وزارات الأوقاف والداخلية وهيئة الشباب، حيث كانت الفكرة الاولى من م. ابراهيم نايف العنزي مدير مساجد الجهراء الذي وجد الدعم من المسؤولين في الأوقاف حتى تمت الموافقة