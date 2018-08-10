وفيات الجمعة 10 أغسطس 2018

< يوسف علي جوهر شهاب، (67 عاماً)، شيع، للرجال: شرق، الحسينية الجديدة، خلف البنك الوطني الرئيسي، للنساء: العارضية، ق 4، ش 2، م 40، ت: 65054505 – 66669565 – 24894108.

< أميرة قطنان خشان العنزي، زوجة إبراهيم كريم العنزي، (48 عاماً)، شيعت، للرجال: شمال غرب الصليبخات، ق1، ش141، م392، للنساء: الأندلس، ق6، ش8، م253، ت: 99775800 – 99883577.

< عبدالله فهد عبدالله، (92 عاماً)، شيع، للرجال: الرميثية، ق1، ش14، م13، للنساء: الرميثية، ق8، ش86، م22، ت: 94447400 – 96656903.

< خديجة عبدالرحمن عبدالله العجلان، أرملة محمد جاسر الصالح النجدي، (82 عاماً)، التشييع التاسعة صباح اليوم، للرجال: السرة، ق4، ش10، م29A، للنساء: صباح السالم، ق4، ش6، م23، ت: 53769903 – 97919490.

< سعيد سعود النقيز المطيري، (77 عاماً)، التشييع بعد صلاة عصر اليوم، صباح الناصر، ق4، شارع عائشة أم المؤمنين، م57، ت: 55465555.