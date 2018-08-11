الخطوط الجوية الكويتية تفتتح مكتبها الجديد في اسطنبول

افتتحت الخطوط الجوية الكويتية اليوم الجمعة مكتبها الجديد في اسطنبول وذلك بحضور سفير دولة الكويت لدى تركيا غسان الزواوي.

وقال السفير الزواوي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) خلال افتتاح مكتب الخطوط الكويتية ان العلاقات الكويتية التركية تشهد ازدهارا في مختلف المجالات مشيرا الى توجيهات سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح.

واضاف الزواوي ان افتتاح المكتب يؤكد مدى الجدية والاهتمام من قبل دولة الكويت المتمثلة بناقلها الوطني باعتبار ان تركيا بشكل عام واسطنبول بشكل خاص احدى الوجهات الهامة لها.

من جانبها قالت مدير دائرة التخطيط الاستراتيجي لشبكة الخطوط والتسويق في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية شروق العوضي ان الخطوط الكويتية تفتخر بالمرور بالعديد من المراحل الانتقالية الناجحة على مدى السنوات القليلة المنصرمة من خلال خطوطها التشغيلية التي تربط الشرق بالغرب واسطولها الجديد المزود باحدث الخدمات التكنولوجية والعصرية الى جانب المبنى الجديد (تي 4) الخاص بالخطوط الكويتية وركابها.

واكدت ان تشغيل خط الكويت اسطنبول برحلتين يوميا من خلال طائرات عريضة وقصيرة البدن شهد نجاحا ملحوظا خلال السنوات المنصرمة.

واضافت ان خط كويت – طرابزون الذي تم تشغيله الصيف الحالي شهد ايضا نجاحا ملحوظا لافتة الى المزيد من الخطوط التشغيلية مستقبلا لتلبية الطلب المتنامي بالسوق.