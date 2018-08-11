مانشستر يونايتد يجتاز أول عقبة في البريمييرليج

افتتح مانشستر يونايتد منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بالفوز على ضيفه ليستر سيتي 2-1 مساء الجمعة، على ملعب “أولد ترافورد”.

وأحرز الفرنسي بول بوجبا والإنجليزي لوك شو هدفي يونايتد في الدقيقتين 3 و83، وسجّل جايمي فاردي هدف ليستر الوحيد في الدقيقة 90+2.

ولم يقدّم مانشستر يونايتد المستوى المأمول منه، لا سيما في الشوط الأوّل، لكن الفوز سيمنحه دفعة معنوية كبيرة، قبل مواصلة مشواره في المسابقة التي أحرز لقبها للمرّة الأخيرة العام 2013 في عهد المدرب الأسطوري أليكس فيرجسون.

وجلس المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو على مقاعد بدلاء مانشستر يونايتد فشارك ماركوس راشفورد إلى جانب أليكسيس سانشيز وخوان ماتا في الخط الأمامي، وتكوّن خط الوسط من الثلاثي فريد وبول بوجبا الذي ارتدي شارة القائد وأندرياس بيريرا.

أمّا تشكيلة ليستر سيتي فغاب عنها المهاجم جايمي فاردي الذي جلس على مقاعد الاحتياط، ولم يشارك أيضا نجما الفريق الجديدين، جونز إيفانز ورشيد غزال، ولعب هاري ماجواير أساسيا بعدما قرّر ناديه الاحتفاظ بخدماته بدلا من بيعه لمانشستر يونايتد.

ولم تمض سوى أقل من 3 دقائق، حتى افتتح يونايتد التسجيل بعدما احتسب الحكم له ركلة جزاء اثر لمسة يد على لاعب ليستر دانييل أمارتي، نفّذها بوجبا بنجاح، وأنقذ حارس يونيتد دافيد دي خيا مرماه من هدف محقّق في الدقيقة 15، عندما تصدّى لكرة ويلفريد نديدي.

وفي الدقيقة 29، عاد دي خيا ليتألّق ويبعد كرة خطيرة من لاعب ليستر سيتي الجديد جيمس ماديسون، وبعدها بدقيقة واحدة، وسدّد ريكاردو بيريرا كرة من خارج منطقة الجزاء لترتد من مدافع فوق عارضة مانشستر يونايتد.

مرّت الدقائق الأولى من الشوط الثاني هادئة دون وجود تهديد حقيقي على مرمى الفريقين، وبعد مرور ربع ساعة دخل الجزائري غزال في تشكيلة ليستر بدلا من أمارتي، ومرّت محاولة ماتا المقوّسة على بعد سنتمترات من مرمى ليستر في الدقيقة 64، ودخل لوكاكو مكان راشفورد مانشستر يونايتد لتعزيز قدرات الفريق الهجومية، لكن الخطورة جاءت من ليستر في الدقيقة 75، عندما مر البديل فاردي من اليسار وأرسل كرة أمام المرمى قابلها ديميراي جراي بمتابعة لم تهدّد مرمى دي خيا بشكل فعلي.

وخرج البرازيلي فريد من تشكيلة يونايتد ودخل مكانه الأسكتلندي سكوت ماكتوميناي، وتدخّل حارس ليستر سيتي كاسبر شمايكل، للتصدّي لمحاول قريبة من لوكاكو اثر تمريرة من سانشيز في الدقيقة 78، ثم جاء الهدف الثاني في الدقيقة 83، عندما قابل لوك شو كرة من ماتا في الناحية اليسرى، ليتخلّص بلمسة واحدة من ريكاردو بيريرا قبل أن يسدّد الكرة لتمر من تحت جسد شمايكل،، وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، ذهبت محاولة من فاردي فوق مرمى يونايتد اثر تمريرة من بيريرا، ثم مرت عرضية من الأخير أمام الجميع واصطدمت بالقائم قبل أن يتابعها فاردي في الشباك.