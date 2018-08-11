الكويت.. ملاعب رياضية لإقامة صلاة عيد الأضحى في المحافظات الست

أعلن وكيل وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية المهندس فريد عمادي اليوم السبت تخصيص ملاعب رياضية لاقامة صلاة عيد الأضحى المبارك في محافظات الكويت الست.

وقال عمادي في تصريح صحفي إن (الاوقاف) حريصة على “احياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم في اداء صلاة العيد في المصليات وهي السنة التي حرص عليها أهل الكويت إلا انه لدواع امنية تم منع هذه المصليات لعدم ضبط المداخل والمخارج مما قد يعرض حياة المصلين للخطر خصوصا انها مكشوفة ومفتوحة من جميع الاتجاهات”.

وأضاف أنه بعد موافقة الجهات المختصة على طلب (الاوقاف) سيكون هناك 16 مركزا وساحة تابعة لهيئتي الشباب والرياضة تقام بها صلاة العيد وهي موزعة على جميع المحافظات وقريبة من المناطق السكنية وبعضها يقع داخل المناطق مبينا أن هناك تنسيقا ايضا مع وزارة التربية لإقامة الصلاة داخل المدارس.

ولفت الى أن وزارة الاوقاف لم تأل جهدا “منذ قرار وزارة الداخلية بمنع المصليات الخارجية في تقديم الافكار والمقترحات لاحياء هذه السنة حتى تمت الموافقة على طلبنا”.

وأشاد عمادي بالجهود الكبيرة التي تبذلها (الداخلية) في حفظ أمن المصلين والمساجد مثمنا التعاون الكبير من هيئتي الشباب والرياضة لتوفير الساحات والمراكز الرياضية.