بنك الكويت المركزي يوفر كل فئات الدينار عبر أجهزة السحب الآلي بمناسبة العيد

اعلن البنك المركزي الكويتي توفير كل فئات الدينار (20 و10 و5 و1) عبر أجهزة السحب الآلي في المجمعات التجارية (الأفينيوز) و(جيت مول) و(360) و(أوتاد الجهراء) بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال البنك في بيان صحفي اليوم السبت انه يقدم هذه الخدمة للعام الثاني على التوالي لازدياد الطلب من المواطنين على هذه الفئات لتوزيع (العيادي) خلال فترة العيد.

واضاف ان البنك المركزي سيوفر هذه الخدمة بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت وشركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة (كي نت) والمجمعات التجارية المذكورة عبر وضع أجهزة سحب آلي مزودة بالفئات المذكورة في متناول المواطنين في مجمعات تجارية.

واشار الى أن هذه الخدمة لاقت ترحيبا واقبالا في السنة الماضية من الجمهور حيث وفرت عناء الحصول على الفئات المختلفة من الأوراق النقدية لا سيما الفئات الصغرى التي لا تتوافر عادة في أجهزة السحب الآلي.

يذكر ان بنك الكويت المركزي زود البنوك المحلية في وقت سابق بأوراق النقد من الفئات المذكورة ليتسنى توفيرها للجمهور في فروع البنوك المنتشرة في مناطق دولة الكويت كافة.