عيسى رمضان: اليوم أول “الكليبين” بعده “سهيل” وانخفاض درجات الحرارة

توقع خبير الأرصاد الجوية عيسى رمضان أن يكون طقس اليوم حارا، من دون تكاثف للأتربة والغبار، على أن تعود الموجة الغبارية في الظهور يوم اللإثنين المقبل مع نشاط الرياح الشمالية الغربية خصوصا على مناطق البر والمناطق المكشوفة.

وقال رمضان: طقس مشمس حار جاف اليوم في الضواحي والبر مع بعض الغبار الخفيف ويكون الطقس حار إلي حار نسبيا خلال الليل.الرياح:شمالية غربية خفيفة إلي معتدلة 8 -36 كم/س. الحرارة العظمى:37-47م-الرطوبة: 5-50%.

واضاف: كسوف جزئي لا يشاهد في الكويت واليوم أول الكليبين بعدها سهيل ومنها انخفاض درجات الحرارة ويخف الغبار نهار اليوم ونهار الغد.

وتابع: تكون الرياح شمالية غربية خفيفة تعتدل سرعة الرياح بالضواحي وتستمر الرياح الشمالية الغربية خلال الأسبوع المقبل وتعتدل وتنشط نهار الاثنين مع فرصة غبار بالبر من الواضح إن رياح الشمال مسيطرة.