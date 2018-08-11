“الصحة” الكويتية: نسعى لزيادة أسعار التبغ مئة في المئة

كشفت مقرر اللجنة الدائمة للبرنامج الوطني لمكافحة التدخين بوزارة الصحة الدكتورة آمال اليحيى، أن «اللجنة وضعت خططاً لمكافحة التبغ بناء على تقييم الوضع الحالي للسياسات والبرامج والخطط الخاصة بمكافحة كل أنواع التبغ».

وحذرت اليحيى في تصريح لـ «الراي» من «ارتفاع معدلات المدخنين في الكويت، لاسيما في أوساط فئة الشباب والنساء»، مشيرة إلى «العمل لاستكمال التشريعات الخاصة بمكافحة آفة التدخين وسد بعض أوجه القصور والثغرات، والسعي نحو إقرار الضريبة الانتقائية على كل منتجات التبغ بالتنسيق مع وزارة المالية، كإحدى الأدوات الفعالة لمنع تداولها، والتي من شأنها أن تزيد أسعارها بنسبة مئة في المئة في منافذ البيع بالتجزئة».

وأفادت أن «الوزارة وبالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة في طور الإعداد لتدريب بعض موظفي الوزارة وإخضاعهم لاختبارات تمهيداً لمنحهم صفة الضبطية القضائية، ليكونوا بمثابة ضباط قضائيين لضبط المدخنين في مرافق الوزارة». وأشارت إلى أن «وزارة الصحة تسعى بالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك لضبط التدخين الالكتروني، وصولاً إلى الحظر الكامل استناداً إلى التوصيات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية». وبيّنت اليحيى أن «من ضمن الخطط الوطنية للتصدي للتدخين، إيجاد خط ساخن للتواصل مع الراغبين في الإقلاع عن التدخين، والتوجه نحو إطالة مدة متابعة من نجحوا في التوقف عن التدخين لتكون سنة بدلاً من 6 أشهر، فضلاً عن دراسة تهدف إلى قياس العبء الاقتصادي على الكويت الناجم عن التدخين والسبيل لتقليل حجمه ومعدل الوفيات الناجمة عنه».