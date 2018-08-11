“الاتصالات” تعلن جاهزيتها لموسم الحج بـ 16 ألف محطة و3000 نقطة “WiFi”

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، جاهزية خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات لخدمة ضيوف الرحمن في موسم الحج؛ حيث قامت بالإشراف على مقدمي خدمات الاتصالات في توفير نحو 16 ألف محطة قاعدية، وأكثر من 3000 نقطة وصول لشبكة “الواي فاي WiFi” في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.

وأشارت الهيئة، السبت، إلى التطور الحاصل في البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، من خلال استحداث 1140 محطة قاعدية “برج اتصالات” التي توفر تقنيات الجيل الرابع؛ ليصل إجمالي عدد المحطات القاعدية في مكة والمدينة والمشاعر المقدسة إلى نحو 16 ألف محطة قاعدية مقارنة بـ 13 ألف محطة في العام الماضي.

وتمت زيادة سعة شبكات الاتصالات بنسبة 15% عن العام الماضي، وزيادة النطاقات الترددية المخصصة للاتصالات المتنقلة بمقدار 80 ميجا هيرتز، مما سيسهم في تحسن جودة خدمات الاتصالات المتنقلة وزيادة سرعات الإنترنت، بالإضافة إلى تخصيص أكثر من 400 نقطة بيع.

وتعمل الهيئة بمتابعة من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة الهيئة, ومحافظ الهيئة، بالإشراف والمتابعة على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في كل من مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة والمنافذ الجوية والبحرية والبرية، وكذلك التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية بخدمة حجاج بيت الله الحرام في مكة والمدينة والمشاعر المقدسة ومقدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات لتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام في أماكن وجودهم طوال مدة إقامتهم.

يُذكر أن البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، تعد من أضخم البنى التحتية على مستوى العالم وأكثرها تقدمًا، وتشمل هذه البنى التحتية المقاسم والكبائن والأبراج والمحطات اللاسلكية من الجيل الثاني والثالث والرابع لخدمة الملايين من ضيوف الرحمن.