وفيات السبت 11 أغسطس 2018

ليلى إسماعيل حسين علي، أرملة خليفة غلوم رحيم، «71 عاماً»، شيعت، حسينية مسلم بن عقيل، سلوى، «عزاء النساء فترة مسائية فقط»، ت: 99702318.

عبدالعلي غلوم أكبر حسين، «68 عاماً»، شيع، مبارك الكبير، مسجد القدس، ت: 66566567 – 99664799.

عبدالله خليفة عبد السيد العلي، «53 عاماً»، شيع، للرجال: الحسينية الأشكنانية، ميدان حولي، للنساء: الرميثية، ق6، ش حراء، ج65، م10ب مقابل الدائري الخامس، ت: 98755880.

خولة جاسم إبراهيم المضف، «66 عاماً»، شيعت، للرجال: الدعية، ق4، ش45، ديوان المضف، للنساء: الدعية، ق4، 45، م1، ت: 90036869 – 97945555.

يعقوب جاسم حمد المطر، «64 عاماً»، شيع، للرجال: الشهداء، ق4، ش405، م3، مقابل مسجد باقر، للنساء: كيفان، ق2، ش رابعة العدوية، م5، ت: 99601616 – 97575900.

رشيد هميجان مرشد العازمي، «68 عاماً»، شيع، جابر العلي، ق6، ش22، م34، ت: 60604500 – 66241118.

أسعد ناصر العبدالله، «60 عاماً»، شيع، للرجال: مبارك الكبير، ق8، ش30، م1، للنساء: جابر العلي، ق7، ش26، 29، ت: 97911245 – 99562815.

رضا غلوم عباس عبدالله، «55 عاماً»، شيع، حسينية الإمام الحسين، سلوى، ق1، ش المتنبي، مقابل مدرسة الغانم ثنائية اللغة، «عزاء النساء عصراً فقط»، ت: 51051006 – 66505003.

عثمان علي عبدالله الهولي، «55 عاماً»، التشييع بعد صلاة عصر الأحد، للرجال: القادسية، ق8، شارع محمد البدر، م40، للنساء: العميرية، ق1، ش3، م33، ت: 99050090 – 99399813.