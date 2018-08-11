السعودية ترصد هلال ذي الحجة.. وتعلن أول أيام عيد الأضحى

أعلنت المملكة العربية السعودية، أن غدا الأحد هو غرّة شهر ذي الحجة بعد ثبوت رؤية الهلال مساء السبت.

وعقدت المحكمة العليا في السعودية، مساء السبت، متحرية ما يردها عن ترائي هلال شهر ذي الحجة لهذا العام.

وبعد الاطلاع على ما وردها من المحاكم ولجان الترائي في مناطق المملكة بهذا الخصوص، فقد ثبت لدى المحكمة العليا رؤية هلال شهر ذي الحجة 1439هـ مساء يوم السبت بشهادة عدد من الشهود العدول، حسبما نقلت عنها وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وبناء على الإعلان، سيكون الوقوف في عرفة يوم الاثنين 20 أغسطس، واليوم الأول في عيد الأضحى سيوافق يوم الثلاثاء 21 أغسطس.