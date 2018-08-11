إحباط تهريب 9 آلاف زجاجة خمر للسعودية “بطريقة جهنمية”

أحبطت السلطات السعودية محاولتين لتهريب الآلاف من زجاجات الخمر، عثر عليها مخبأة بأغرب طريقة ممكنة داخل شحنتين.

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن جمرك البطحاء أحبط تهريب أكثر من 9400 زجاجة خمر، داخل جدران أنابيب خرسانية عملاقة محمولة على شاحنات.

وأوضح مدير عام جمرك البطحاء زياد البلوي، أن الأنابيب تمت تغطيتها من الداخل بمادة عازلة، بقصد التمويه عند إجراء عملية التفتيش.

وأضاف: “يلاحظ من خلال طريقة التهريب مدى سعي المهربين لابتكار طرق حديثة لمحاولة إدخال مثل هذه الممنوعات وغيرها، إلا أن منسوبي الجمارك السعودية عبر جميع منافذها الجمركية يقفون سدا منيعا أمام هذه المحاولات البائسة”.