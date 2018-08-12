عناوين الصحف الكويتية ليوم الأحد 12 أغسطس 2018

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12 أغسطس، 2018
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روسيا 2018
إشبيلية: تركيزنا على الدوري الأوروبي وليس على نهائي السوبر أمام برشلونة
منذ 6 ساعات
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(طنجة) المغربية تحتضن السوبر الإسباني بين برشلونة واشبيلية غدا
منذ 9 ساعات
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مانشستر يونايتد يجتاز أول عقبة في البريمييرليج
منذ يوم واحد
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منذ 9 ساعات
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الخطوط الجوية الكويتية تفتتح مكتبها الجديد في اسطنبول
منذ يوم واحد
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الليرة التركية تهبط أكثر من 18% بعد دعوة “إردوغان” وعقوبات “ترامب”
منذ يوم واحد
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العملة التركية تسجل مستوى تاريخيا منخفضا جديدا
منذ يومين
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روسيا 2018
إشبيلية: تركيزنا على الدوري الأوروبي وليس على نهائي السوبر أمام برشلونة
منذ 6 ساعات
أضف تعليق
(طنجة) المغربية تحتضن السوبر الإسباني بين برشلونة واشبيلية غدا
منذ 9 ساعات
أضف تعليق
مانشستر يونايتد يجتاز أول عقبة في البريمييرليج
منذ يوم واحد
أضف تعليق
beINSPORTS تحافظ على حقوق الدوري الإنجليزي حتى موسم 2021/2022
منذ يوم واحد
أضف تعليق
اقتصاد
“الاتصالات” تعلن جاهزيتها لموسم الحج بـ 16 ألف محطة و3000 نقطة “WiFi”
منذ 9 ساعات
أضف تعليق
الخطوط الجوية الكويتية تفتتح مكتبها الجديد في اسطنبول
منذ يوم واحد
أضف تعليق
الليرة التركية تهبط أكثر من 18% بعد دعوة “إردوغان” وعقوبات “ترامب”
منذ يوم واحد
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العملة التركية تسجل مستوى تاريخيا منخفضا جديدا
منذ يومين
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تحقيقات
حوارات
شعراء سبر
سبر القوافي
كاريكاتير
بورتريه
” هات اذنك “
سبر ميديا
فيديو سبر
صور سبر
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أخبار
محليات
برلمان
عربي وعالمي
رياضة
روسيا 2018
إشبيلية: تركيزنا على الدوري الأوروبي وليس على نهائي السوبر أمام برشلونة
منذ 6 ساعات
أضف تعليق
(طنجة) المغربية تحتضن السوبر الإسباني بين برشلونة واشبيلية غدا
منذ 9 ساعات
أضف تعليق
مانشستر يونايتد يجتاز أول عقبة في البريمييرليج
منذ يوم واحد
أضف تعليق
beINSPORTS تحافظ على حقوق الدوري الإنجليزي حتى موسم 2021/2022
منذ يوم واحد
أضف تعليق
اقتصاد
“الاتصالات” تعلن جاهزيتها لموسم الحج بـ 16 ألف محطة و3000 نقطة “WiFi”
منذ 9 ساعات
أضف تعليق
الخطوط الجوية الكويتية تفتتح مكتبها الجديد في اسطنبول
منذ يوم واحد
أضف تعليق
الليرة التركية تهبط أكثر من 18% بعد دعوة “إردوغان” وعقوبات “ترامب”
منذ يوم واحد
أضف تعليق
العملة التركية تسجل مستوى تاريخيا منخفضا جديدا
منذ يومين
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