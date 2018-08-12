صحيفة: إيقاف تطبيقات خاصة بكشف أسماء المتصلين

نقلت صحيفة “القبس الالكتروني” عن رئيس الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات سالم الأذينة، إعلانه إيقاف عمل تطبيقات الهواتف الذكية المرتبطة بالبحث عن أرقام هواتف مستخدمي شبكات الهواتف المحلية.

وقال الأذينة إن الهيئة ستعلن في بيان رسمي تفاصيل أكثر عن عملية الإيقاف.

يذكر ان خطوة الايقاف جاءت تفاعلا مع حملة اطلقها مواطنون وناشطون في مجال امن المعلومات بهدف السيطرة على التطبيقات التي ساهم استعمالها في الحاق الضرر ببعض العائلات والافراد نظرا لاستغلالها في تسجيل اسماء غير مناسبه او وهمية للاشخاص او السيدات الى جانب احتوائها على معلومات وبيانات شخصية ومسميات وظيفية وعناوين منازل لاصحاب الهواتف المحلية بشكل عام.

وكانت التطبيقات تحصل على ارقام الهواتف وتنشرها دون اذن اصحابها في حين لاتمكن الراغبين بحذف معلوماتهم من القيام بالعملية الا بدفع مبالغ مالية نظير الخدمة.