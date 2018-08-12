إغلاق الحسابات البنكية لرئيس حزب الأمة بالكويت ومنعه من التصرف بها

أصدر حزب الأمة في الكويت بيانا رفض فيه إغلاق الحسابات البنكية لرئيس الحزب د.حاكم المطيري ومنعه من التصرف بها دون اخطار مسبق وبعد اسبوع من بدء تفرغه العلمي من جامعة الكويت لمدة سنة في جامعة صباح الدين زعيم باسطنبول بتركيا وفقا لاجازة التفرغ العلمي الدراسي 2018| 2019 والذي منحت له من كلية الشريعة وجامعة الكويت بقرار من مدير الجامعة .

وجاء في البيان ما يلي: