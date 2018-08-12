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وصول أكثر من 1.2 مليون من الخارج

منذ 21 دقيقة
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الحج مكة السعودية

أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية أن عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر الموانئ الجوية و البرية و البحرية منذ بدء القدوم و حتى أمس بلغ مليونا و221 ألفا و463 حاجا.
ووفقا للمديرية فإن الزيادة بلغت 70 ألفا و348 حاجا عن عدد القادمين بالفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 7 في المئة تقريبا.

وبحسب الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات فقد بلغ عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو مليونا و148 ألفا و 404 حجاج وعن طريق البر 59 ألفا و 448 حاجا و عبر البحر 13 ألفا و211 حاجا.

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