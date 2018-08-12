احتفالية لتأبين للشاعر الكويتي فهد العسكر في ذكرى رحيله الثلاثاء المقبل

يقيم ملتقى الشباب الديمقراطي احتفالية تأبين الشاعر الكويتي المستنير فهد العسكر في ذكرى رحيله السابعة والستين وذلك يوم الثلاثاء الموافق 14 أغسطس 2018 الساعة الثامنة مساءاً في الأندلس قطعة 7 سارع 6 منزل 59.

يذكر أن الشاعر فهد العسكر ولد عام 1917م في منطقة “سكة عنزة”، وهو من أسره قدمت من نجد للرزق و التجارة. أول من حضر الى الكويت كان جده محمد حيث طاب به المقام في الكويت حيث أنجب أبناءه و عاشوا هناك و من بينهم والد فهد العسكر.

نشأ فهد العسكر في بيت يحكمه الدين و التقاليد، فتشرب فهد الدين في سن مبكره، وكان حافظا للقرآن كاملا في سن صغيره و كذلك درس القرآن و التجويد كحال أترابه عند المطوع.

بعد حفظ القرآن، دخل فهد المدرسة المباركية حيث درس الحساب واللغة العربية والدين، وكان مولعا بدراسة اللغة العربية والنحو والبلاغة، ولاحظ استاذه موهبته المبكرة في تنظيم الشعر، فكان يشجعه و يهديه كتب الشعر كدواوين البحتري والمتنبي وأبي العتاهية وغيرهم من كبار الشعر العربي.فتولع فهد في قراءة الدواوين، فأصبح حريصا على اقتناء جميع دواوين الشعر العربي و كان ينظم الشعر و يريه استاذه لإبداء رأيه حتى اشتد عوده في الشعر.

قال الشعر مبكراً، وقد كتب قصيدة مدح فيها الملك “عبد العزيز”، غناها المطرب الكويتي المشهور “عبد اللطيف الكويتي”، ولمّا وصلت القصيدة إلى أسماع الملك، دعاه إلى زيارة الرياض.