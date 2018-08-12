أكاديمي كندي يسخر من خبر “قناة العربية” حول اعتقاله!

سخر الأكاديمي الكندي الشهير “جوردان بيترسون” من تقرير لقناة “العربية”، زعمت فيه أنه معتقل سياسي في كندا، مستغلة الأمر لمهاجمة ملف حقوق الإنسان ببلاده.

وكتب “بيترسون” في تغريدة له على “تويتر” ساخراً: “أنقذوني أنقذوني.. أنا معتقل”.

و”جوردان بيترسون” هو عالم نفس سريري ومفكر كندي شهير، يعمل بروفيسوراً في علم النفس بجامعة “تورونتو”، ويعتبر من أبرز منتقدي علم “اللياقة السياسية” المعروف بـ”الصواب السياسي”.

وتعتبر كتب “بيترسون” الأكثر مبيعاً في القارة الأمريكية.

وكانت “العربية” قد نشرت تقريراً لها، الثلاثاء الماضي، حول “معتقلي الرأي في كندا”، منتقدةً -كما قالت- أوضاع السجون فيها، ناسبة المعلومات التي أوردتها في التقرير إلى منظمات وناشطين لم تسمهم.

وقالت القناة إن السجون في كندا “مكتظة”، ولا يتلقى النزيل أكثر من 5 دولارات في اليوم الواحد، ويتعرض النزلاء للضرب الشديد من قبل السجانين، وفقاً للتقرير.