(المواشي) الكويتية تبدأ التشغيل التجريبي لمشروع مسلخ العاصمة المركزي

اعلنت شركة نقل وتجارة المواشي الكويتية اليوم الأحد عن بدء التشغيل الأولي التجريبي لمشروع (مسلخ العاصمة وسوق الماشية المركزي) الذي يعد أكبر مسلخ من نوعه في منطقة الشرق الاوسط.

وقال رئيس مجلس ادارة الشركة بدر السبيعي في تصريح صحفي ان التشغيل التجريبي هو إجراء روتيني متبع في جميع المشاريع الكبرى بهدف عمل اختبار وتجربة للمعدات والالات الخاصة التي تم تجهيز المسلخ بها.

وأضاف ان التشغيل التجريبي يهدف ايضا الى فحص جاهزية المرافق التابعة للمسلخ مثل أجهزة إعادة تدوير المخلفات والتي تستخدم لأول مرة في الكويت ومعالجة اية اختلالات في جاهزية هذه المعدات والالات والمرافق وتحقيق الأداء الأمثل للمشروع تمهيدا للتشغيل الكامل والافتتاح الرسمي الذي سيعلن عنه لاحقا.

وأوضح ان المسلخ الذي يقع في شارع مطلق عباس المناور بمنطقة الري خلف سوق الجمعة تقدر مساحته الاجمالية بنحو 94 الف متر مربع ويتألف من مبنى رئيسي ومكاتب ادارية ومحلات تجارية كما يحتوي على سوق للماشية وساحة مغطاة للمزادات اضافة الى الجواخير والمحاصير والحظائر المغطاة للماشية بكل أنواعها.

واضاف السبيعي ان المسلخ يضم ايضا أماكن مخصصة للتحميل والتنزيل ومخازن وثلاجات ومواقف تسع 400 سيارة ومسجدا يسع 400 مصل الى جانب المرافق المتعددة الاخرى المساندة للمشروع.

وذكر ان المبنى الرئيسي يشتمل على (صالة الأهالي) والتي تعد الأكبر في دولة الكويت اذ يتوفر بها خدمات الذبح والتقطيع والتغليف والتجهيز كما يضم المبنى صالة للذبح بطاقة استيعابية تصل الى اكثر من ستة آلاف رأس من الاغنام في الوردية الواحدة باجمالي 18 الف رأس من الاغنام والابقار والجمال في اليوم الواحد.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي للشركة أسامة بودي في تصريح مماثل إن المسلخ صمم وفقا لاعلى المواصفات والاشتراطات البيئية اذ يخلو من الروائح بنسبة تصل الى 99 في المئة لاحتوائه على محطة ضخمة مخصصة لمعالجة الهواء والمياه بأحدث التقنيات العالمية.

واوضح بودي ان المسلخ يحتوي ايضا على محطات تحت الأرض لمعالجة وتدوير مخلفات الذبح وتجميع الجلود ومعالجة المواد الصلبة والسائلة والتي تعمل وفق أحدث التقنيات والمواصفات العالمية الصديقة للبيئة.

وأضاف أن المشروع يضم كذلك مبنى إداريا مخصصا للهيئة العامة للغذاء والتغذية ومبنى آخر سيخصص لإدارة المسلخ مشيرا الى احتواء المسلخ على سوق مركزي ومطعم ومقهى ومطبخ للولائم وعيادة وصيدلية بيطرية ومحلات بيع الأغذية الطازجة والمنتجات التموينية إلى جانب (صفاة) الغنم والماشية.

وبين بودي أن هذا المسلخ سيكون داعما رئيسيا للتخفيف من الأعباء والضغط على المواطنين والمقيمين اضافة الى توفيره أكثر من 500 فرصة وظيفية متنوعة للكوادر الإدارية والفنية والمتخصصة من الكويتيين وغيرهم.

يذكر ان شركة نقل وتجارة المواشي هي شركة كويتية مساهمة عامة تأسست عام 1973 وتعتبر أقدم شركة لتجارة المواشي الاسترالية في المنطقة وأكبر ناقل للاغنام الحية في العالم اذ تمتلك ثلاث سفن مخصصة لنقل الماشية.