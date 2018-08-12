وفيات الأحد 12 أغسطس 2018

مشعل حسن كرم الشطي، «44 عاماً»، شيع، للرجال: سلوى، حسينية السيد محمد، للنساء: بنيد القار، حسينية الموسوي، ت: 99669967 – 66261525.

جاسم محمد خليفة الحملي، «59 عاماً»، شيع، للرجال: العديلية، ق2، ش26، م15، للنساء: العديلية، ق2، ش22، م5، ت: 99039696 – 99017680 – 22512156.

ليلى علي فؤاد المتروك، «16 عاماً»، شيعت، للرجال: الدسمة، ش عيسى بن سلمان آل خليفة، ديوان زيد الكاظمي، للنساء: سلوى، ق3، ش مسجد الأقصى، م160، ت: 60300077 – 66883300.

منيرة حسين شبيب الميع، أرملة عبدالله فالح حزام الميع، «91 عاماً»، شيعت، للرجال: الصباحية، ق2، ش11، م851، للنساء: الصباحية، ق2، ش8، م175، ت: 50888286 – 50623333.

عبدالله عثمان الزامل، «60 عاماً»، التشييع التاسعة صباح الإثنين، للرجال: اليرموك، ق4، الشارع الثاني، م25، للنساء: غرب مشرف، «مبارك العبدالله»، ق3، ش321، م11، ت: 65113777.

منال عبدالله نجم المزيدي، زوجة باسم أحمد سعد، «41 عاماً»، شيعت، للرجال: الصوابر، الحسينية الجعفرية، للنساء: السالمية، ق12، ش1، شارع أبو ذر الغفاري، ج19، م26، الحسينية الزينبية، ت: 66393020 – 65045242.