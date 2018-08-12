دراسة تحذر من مخاطر البدانة على الصحة العقلية

نبهت دراسة طبية حديثة، إلى أن مضار السمنة لا تقتصر على زيادة عرضة الإصابة بعدد من الأمراض الخطيرة فحسب، وإنما تؤدي إلى مشاكل تؤثر على التركيز ومهارات عقلية أخرى.

وبحسب ما نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن باحثين من معهد لانس بلانك الألماني، وجدوا أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة، أكثر عرضة للإصابة بالخرف مقارنة بغيرهم.

واعتمدت الدراسة على بيانات دماغية لـ2637 شخصا تزيد أعمارهم عن 55 سنة، ثم أخضعتهم لاختبارات معرفة حتى تقيس صحتهم العقلية.

وأضاف الباحثون أن السمنة تؤدي إلى تسريع شيخوخة الجسم، كما أن زيادة الوزن تحد من قدرة العقل على التعامل مع الأمور الطارئة وحل المشكلات.

وخصلت النتائج إلى أن النساء أكثر تضررا بمشكلة السمنة، كما أن من يعانون زيادة الوزن في محيط البطن أكثر عرضة للخطر.

وتعد السمنة من الأسباب الرئيسية لاضطرابات صحية خطيرة مثل أمراض القلب والكوليسترول وارتفاع ضغط الدم والسكري.

وأكد البحث الطبي الألماني ما كشفته دراسة بريطانية سابقة بشأن تأثير السمنة على المادة البيضاء في دماغ الإنسان.

ووجدت الدراستان أن السمنة تؤدي إلى تراجع المادة البيضاء في الدماغ، وهو ما يشكل عاملا مهما من عوامل الإصابة باضطرابات عقلية.