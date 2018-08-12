أنقرة تعد بإجراءات تريح الأسواق المالية صباح الاثنين

مع استمرار التوتر الحاد بين تركيا والولايات المتحدة وتصعيد مواقف الجانبين إثر فرض واشنطن عقوباتها ضد أنقرة، واصلت الليرة التركي انهيارها أمام الدولار وسجلت هبوطا قياسيا جديدا.

وهبط سعر العملة التركية في الساعة 19:03 بتوقيت غرينيتش من اليوم الأحد في سوق التعاملات المبكرة في آسيا والمحيط الهادي نقطة 7.06 ليرة لدولار أمريكي واحد، وذلك بعد أن لامست نقطة 7.24 ليرة في وقت سابق.

ويأتي هذا التطور مع تخوف ملموس في تركيا من انهيار جديد مع افتتاح البورصة يوم غد الاثنين.وفقدت العملة التركية نحو 40 بالمئة من قيمتها منذ بداية العام، وهو ما يرجع بشكل كبير، حسب وكالة “رويترز”، إلى المخاوف المتعلقة بتأثير الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على الاقتصاد ودعواته المتكررة إلى خفض أسعار الفائدة في مواجهة ارتفاع التضخم، فضلا عن الخلاف مع الولايات المتحدة التي فرضت عقوبات اقتصادية على تركيا.

وردا على هذه الخطوة، دعا الرئيس التركي مواطني بلاده إلى دعم الليرة، واصفا العقوبات بأنها حرب اقتصادية، وهدد بالتنحي عن الدولار الأمريكي في التجارة مع دول أخرى.

وفي غضون ذلك، أكد وزير المالية التركي برآت آلبيرك، أن الهبوط الجديد لليرة “ليس إلا هجوما واضحا” على عملة بلاده.

وتعهد آلبيرك، في حديث لصحيفة “حوريت”، بأن يشهد صباح الاثنين “إجراءات تريح الأسواق المالية” وذلك ضمن خطة جاهزة لمواجهة انهيار سعر صرف الليرة.

وأشار إلى أن هذه الخطة ستطال قطاعي المصارف والاقتصاد الحقيقي بما في ذلك مشاريع الأعمال الصغيرة والمتوسطة، التي تتأثر بصورة أكبر من التقلبات في سوق العملات، مشددا على أن كل “الخطوات والإجراءات جاهزة للتنفيذ”.