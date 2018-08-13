“الأرصاد” تحذر من نشاط في الرياح المثيرة للغبار تنخفض معها الرؤية الأفقية لأقل من ألف متر

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من نشاط في الرياح الشمالية الغربية خلال الساعات القادمة قد تزيد سرعتها عن 60 كم/ساعة، وتكون مثيرة للغبار تقل معها الرؤية الأفقية الى أقل من 1000 متر على بعض المناطق خاصة المكشوفة ويرتفع الموج الى اكثر من 7 اقدام.

وتوقعت إدارة الأرصاد أن يسود اليوم طقس حار والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 – 60 كم/ساعة مثيرة للغبار وذلك خلال ساعات النهار.

أما ليلا فيسود طقس حار نسبيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على المناطق الساحلية 12 – 40 كم/ساعة وتتباين درجات الحرارة بحسب مناطق البلاد ما بين 46 درجة للعظمى و35 للصغرى.