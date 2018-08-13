الكويت تقدم للعراق أربع وحدات لتحلية المياه

سلمت دولة الكويت اليوم الاثنين لوزارة الموارد المائية في جمهورية العراق الشقيق اربع وحدات لتحلية المياه وذلك في اطار تقديم الدعم للاشقاء في العراق وبناء على توجيهات سامية من حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.

واوضح وكيل وزارة الكهرباء والماء الكويتية المهندس محمد بو شهري في تصريح صحفي ان الطاقة الانتاجية لهذه الوحدات تصل الى مليون جالون امبراطوري باليوم.

واشار الى ان التسليم تم صباح اليوم على الحدود الكويتية العراقية حيث قام وفد فني من وزارة الكهرباء والماء بتسليم هذه الوحدات إلى المسؤولين في وزارة الموارد المائية العراقية وذلك بحضور قنصل عام دوله الكويت في البصره يوسف الصباغ. يذكر ان وزارة الكهرباء والماء الكويتية قد تبرعت الشهر الماضي بعدد 17 مولدا كهربائيا متنقلا بطاقة إجمالية تبلغ 000ر30 ألف كيلو واط وذلك للتخفيف من الأزمة الكهربائية التي تعانيها مدينة البصرة العراقية.