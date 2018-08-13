إيران تتحدى العالم بـ”فاتح مبين”

كشفت إيران، الاثنين، عن الجيل الجديد من صاروخ “فاتح مبين” الباليستي القصير المدى، وفق ما ذكرت وكالة أنباء “تسنيم” الإيرانية.

وقال وزير الدفاع الإيراني، العميد أمير حاتمي: “كما وعدنا شعبنا العزيز، لن ندخر جهدا لزيادة قدرات البلاد الصاروخية، وسنزيد بالتأكيد قوتنا الصاروخية في كل يوم”.

ووصف حاتمي النسخة الجديدة من الصاروخ بأنها “من صنع محلي 100 بالمئة”، مضيفا: “هو مرن ومموه وتكتيكي ودقيق”.

وتابع: “تأكدوا أنه كلما تفاقمت الضغوطات والحرب النفسية على أمة إيران العظيمة، تزداد رغبتنا في تعزيز قوتنا الدفاعية في جميع المجالات”.

ويعد برنامج إيران الصاروخي نقطة خلاف رئيسية بينها وبين قوى العالم، لا سيما الولايات المتحدة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي انسحب في مايو من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران وقوى العالم، كان قد دعا إلى اتفاق جديد يحد من قدرات طهران الصاروخية وتدخلاتها الإقليمية.