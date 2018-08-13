“المالية”: لا صحة لضخ 500 مليون دينار كويتي لدعم العملة التركية

نفت وزارة المالية، أنباء تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي حول قيام الكويت بضخ 500 مليون دينار لدعم العملة التركية.

وقالت وزارة المالية عبر حسابها في تويتر «يتم تداول على مواقع التواصل الاجتماعي أخباراً مفبركة تزعم أن دولة الكويت ستضخ مبلغ 500 مليون دينار كويتي لدعم العملة التركية».

وأضافت «تؤكد وزارة المالية أن لا أساس من صحة لهذا الخبر»