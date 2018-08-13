هذه الأطعمة الطبيعية تخلصك من الشفتين الداكنتين بسبب آثار التدخين

تصطبغ الشفتان بلون داكن مع مرور الوقت لدى المدخنين، ويصبح من الصعب استعادة نضارتهما وجمالهما حتى بعد الإقلاع عن هذه العادة السيئة.

ولمساعدتك على التخلص من آثار التدخين على شفتيك، تقدم لك صحيفة تايمز أوف إنديا مجموعة من العلاجات الطبيعية المتوفرة في كل منزل:

1- الشمندر

ربما تكون أسهل وأرخص طريقة لاستعادة الشفتين لونهما الوردي الطيعي، عن طريق تطبيق الشمندر عليهما. فالشمندر لا يعيد اللون الوردي فقط للجلد، بل يساعد على تغذية الشفتين. كل ما عليك القيام به هو إضافة القليل من قطرات الليمون على الشمندر، وتطبيقه على الشفتين، وغسلهما بالماء بعد 15 دقيقة.

2- التقشير بفرشاة الأسنان

الفرشاة ليست أداة مناسبة لتنظيف الأسنان فحسب، بل يمكن أن تستخدم أيضاً لتقشير الشفتين، وذلك عن طريق تطبيق القليل من الفازلين على شفتيك، واستخدام فرشاة أسنان ذات شعيرات ناعمة لتقشير الشفتين، عن طريق فركهما بحركات دائرية خفيفة لمدة 5 دقائق، قبل غسلهما بالماء، وتطبيق الفازلين مرة أخرى.

3- التقشير بالسكر والليمون

طريقة أخرى بسيطة لتقشير شفتيك الداكنة، عن طريق إضافة ملعقة صغيرة من السكر، وخلطها مع بضع قطرات من عصير الليمون، واستخدام العجينة كمنظف ومقشر للشفتين بحركة دائرية، بعد وضع المقشر على شفتيك لبضع دقائق، ومن ثم غسلهما بالماء.

4- الغليسيرين مع الليمون

يُعرف الغليسيرين بتأثيراته المرطبة، بينما يملك الليمون عامل تبيض طبيعي، وعندما يجتمع هذان العنصران معاً، يكون لهما مفعول سحري على شفتيك. اخلطي كميات متساوية من الغليسيرين والليمون وطبقي الخليط على شفتيك واتركيه لبضع دقائق ثم اغسلي شفتيك بالماء الطبيعي.

5- عصير الرمان

هذا العصير الرائع يمكن أن يعيد اللون الطبيعي للشفاه الداكنة ويمنحهما لوناً وردياً طبيعياً. طبقي ملعقة كبيرة من عصير الرمان على شفتيك، واتركيه لمدة نصف ساعة ثم اغسليه بالماء الطبيعي.