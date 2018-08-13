المويزري محذّرا وزير الصحة: احترم قسمك أو قدّم استقالتك

استنكر النائب شعيب المويزري الاستهتار المتعمَّد بالمواطنين والمرضى في المكاتب الصحية في ظل علم وزير الصحة الذي وصلته العديد من الشكاوي وتم إبلاغه عما يجري ولم يُحرك ساكنًا.

وأضاف المويزري أن الهدف من هذا هو التعاقد مع إحدى شركات المتنفذين للقيام بأعمال المكاتب الصحية لكي تتضاعف التكاليف على الدولة.

وأشار المويزري في تغريدته إلى الفساد المنتشر بوزارة الصحة وسوء الخدمات الصحية في أغلب المرافق الصحية في البلد، موجهًا خطابه للوزير بقوله ” وأقول للأخ الوزير احترم قسمك وإلا توكل على الله وقدم استقالتك.. فكنا نتوقع أنك إصلاحي فاتضح أنك غير ذلك”.