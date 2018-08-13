“بلاك فلاي” سيارة كهربائية طائرة ثمنها مقبول

“بلاك فلاي” BlackFly هي أحدث السيارات الطائرة التي تتميّز بأداء رائع وتصميم خارجي مذهل. تعمل هذه السيارة بالطاقة الكهربائية بالكامل دون الحاجة إلى رخصة طيار (إلا في كندا)، حسب البيان الصحافي الذي نشرته الشركة المطورة. وقالت شركة «أوبنر» المموّلة من قبل لاري بيغ، الشريك المؤسس لغوغل ومقرّها سيليكون فالي إنّها تنتج هذه المركبة على أمل إحداث ثورة في عالم السفر الفردي من خلال السماح للمستخدمين بالتحليق بسرعة 96.5 كلم في الساعة، ولمسافة 40.2 كلم في كلّ رحلة، على أن يحصلوا على جميع هذه الميزات بسعر سيارة رباعية الدفع.

ولكن الخبراء يعتقدون أن سيارة «بلاك فلاي» الطائرة تبدو وكأنّها مركبة للبذخ والمفاخرة أكثر من كونها الخطوة التالية في عالم النقل الخاص.