ماء الشعير.. إكسير الصحة والرشاقة

قالت الجمعية الألمانية للتغذية إن ماء الشعير يعد بمثابة إكسير الصحة والرشاقة، حيث إنه يزخر بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والألياف الغذائية، كما يساعد على إنقاص الوزن.

وأوضحت أن ماء الشعير غني بالحديد والزنك والمغنيسيوم والكالسيوم وفيتامينات (ب) وفيتامين (إي)، كما أنه يحتوي على الفينولات، التي تندرج ضمن مضادات الأكسدة التي تتمتع بتأثير مثبط للالتهابات وتحمي من السرطان وأمراض القلب.

ويعد ماء الشعير مفتاح الرشاقة وإنقاص الوزن؛ حيث إنه يعمل على تنشيط عملية الأيض (التمثيل الغذائي)، كما أنه يحتوي على الألياف الغذائية المهمة لعملية الهضم، والتي تساعد على الشعور بالشبع طويلا وتحمي من نوبات الجوع الشديدة، فضلا عن أنه قليل الدهون؛ وبالتالي يعتبر ماء الشعير مكملا مثاليا لأية حمية غذائية.

ومن المزايا الأخرى لماء الشعير أنه مفيد لصحة فلورا الأمعاء، ويتمتع بتأثير تبريد داخلي طبيعي، ويمكن تحسين مذاق ماء الشعير بإضافة الليمون أو عسل النحل أو عصير الفاكهة.