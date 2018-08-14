(بنك الطعام) الكويتي يعلن تنفيذ مشروع الاضاحي 2018 اول ايام عيد الاضحى

أعلن مدير عام البنك الكويتي للطعام والإغاثة سالم الحمر تنفيذ مشروع الاضاحي 2018 بالتعاون مع بيت الزكاة الكويتي الذي يطرحه بنك الطعام كل عام قبيل قدوم عيد الأضحى المبارك من أجل توزيع الأضاحي على الفقراء والمحتاجين في البلاد.

وقال الحمر في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء ان هذا المشروع يعد شكلا من أشكال التكافل الاجتماعي بين المسلمين ومساعدة غير القادرين منهم بهدف التخفيف عن معاناتهم والتفريج عن هموم حياتهم مبينا أن المشروع سينفذ في ستة مراكز لبيت الزكاة المنتشرة في محافظات الكويت خلال اول أيام عيد الأضحى مع توفير سيارات مبردة.

واضاف ان المراكز هي (السالمية) الرئيسي للفترة الصباحية و(ضاحية عبدالله السالم) للفترة الصباحية واخرى مسائية و(ضاحية فهد الأحمد) للفترة الصباحية و(كيفان) للفترة الصباحية و(اليرموك) للفترة الصباحية لافتا إلى أن ساعات العمل في الفترة الصباحية ستبدأ من الساعة السابعة صباحا إلى الساعة الواحدة ظهرا والمسائية من الساعة الواحدة ظهرا حتى السابعة 7 مساء.

وأشار إلى ان بنك الطعام بكل لجانه وموظفيه سيعملون على تنفيذ مشروع الأضاحي داخل الكويت لتوزيعها على الفئات المستحقة والأسر الفقيرة والمحتاجة من خلال الفريق التطوعي المدرب لدى البنك والذي لدية دراية كافية بأماكن المتعففين والمحتاجين وفق لقاعدة البيانات الموجودة لدى بنك الطعام.

ودعا الحمر أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء وذوي القلوب الرحيمة والمحسنين من المواطنين والمقيمين في الكويت إلى المساهمة في مشروع الأضاحي لهذا العام مؤكدا أنه لولا مساهماتهم وتبرعاتهم لما استطاع بنك الطعام من تحقيق الإنجازات والتوسع في تنفيذ المشاريع الخيرية داخل وخارج الكويت بفضل الله عز وجل. وافاد بأن الاضاحي التي سيتم توزيعها تتنوع ما بين أغنام عربية واسترالية وتتراوح قيمة الأضحية ما بين 70 دينار كويتي للأسترالي (نحو 230 دولار امريكي) إلى 100 دينار كويتي للعربي مايقارب (نحو 330 دولار) والتي من المتوقع ان تغطي اكثر من ثلاثة الاف اسرة متعففة.

وذكر ان البنك الكويت للطعام بدأ في استقبال تبرعات الاضاحي على مدار الساعة وذلك عن طريق الدفع الالكتروني على الموقع الالكتروني او من خلال زيارة في مقر البنك الكائن في منطقة العديلية.