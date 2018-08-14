إصابة عدد من المارة دهساً بسيارة أمام البرلمان البريطاني

أعلنت شرطة لندن «اسكتلند يارد» إصابة «عدد من المارة» اليوم (الثلثاء)، حين صدمت سيارة الحواجز الأمنية أمام البرلمان البريطاني، وتم توقيف سائقها.

وقالت الشرطة في بيان على موقع «تويتر»: «في الساعة 7:37 اليوم، صدمت سيارة الحواجز أمام البرلمان. وقام الشرطيون في المكان بتوقيف السائق. وأصيب عدد من المارة».

ولم تشر الشرطة إلى الاشتباه بعمل إرهابي، واكتفت بوصف الأمر بـ«حادث صدم».

وأظهر تسجيل نشر على «تويتر» محاصرة الشرطيين للسيارة الفضية اللون بعد اصطدامها بالحواجز الأمنية وتوجيه أسلحتهم إلى السائق لدى إخراجه من السيارة.

وأظهرت صور نشرت في وقت لاحق إمساك الشرطة بالرجل الذي يرتدي سروال جينز وسترة سوداء مكبلاً بعد إقفال الطرق المحيطة بالبرلمان.

وشهد شارع وستمنستر العام الماضي اعتداء عندما أقدم البريطاني خالد مسعود (52 عاماً)، على دهس مارة على الجسر العابر لنهر التايمز في وسط لندن، قبل أن يترجل من سيارته ويطعن حتى الموت شرطياً أمام مبنى البرلمان في اعتداء أدى إلى مقتل خمسة أشخاص وإصابة حوالى 50 وانتهى بمقتل منفّذه.