الكويت.. ثالث أفضل مدينة عربية لرفاهية العيش

احتلت مدينة الكويت المرتبة الثالثة عربيا في المؤشر العالمي لرفاهية العيش الذي وضعته وحدة The Economist Intelligence Unit Global Liveability.

وجاءت مدينتا دبي وأبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في الصدارة عربياً، حيث احتلتا المرتبة الـ 69 والـ 71 على التوالي.

وصنفت الكويت في المرتبة الـ 85 عالمياً كأفضل مدينة يمكن العيش فيها، ضمن قائمة شملت 140 دولة عبر العالم.

هذا وأزاحت العاصمة النمساوية فيينا، للمرة الأولى، مدينة ملبورن الأسترالية من صدارة المؤشر العالمي لرفاهية العيش حيث احتلت الصدارة لتكون أفضل مدينة يمكن العيش فيها عبر العالم.

رغم أن مدينة ملبورن الأسترالية تمسكت بالمركز الأول في السبع سنوات الماضية، وهذه هي المرة الأولى التي تتصدر فيها فيينا استطلاع «إيكونوميست إنتليجينس» الذي بدأ بشكله الراهن في عام 2004، وحقّقت فيينا علامة «شبه مثالية» مع تسجيلها 99,1، متقدّمة على ملبورن في المرتبة الثانية مع 98,4 وأوساكا اليابانية في المرتبة الثالثة.

وكلّ سنة، تعطى 140 مدينة علامات على مئة استنادا إلى سلسلة من المعايير، مثل مستوى العيش والجريمة والنقل والبنى التحتية والتعليم ونظام الرعاية الصحية، فضلا عن الاستقرار السياسي والاقتصادي.

وعلى الطرف الآخر من المؤشر، ظلت دمشق في الترتيب الأخير، ولا يشمل الاستطلاع عددا من العواصم الأكثر خطورة في العالم مثل بغداد وكابول.

وقالت «إيكونوميست إنتليجينس» في بيان عن التقرير الذي نشر اليوم، «رغم تأثر المدن في أوروبا بانتشار تصور عن تهديد الإرهاب في المنطقة في العامين الأخيرين، والذي أدى إلى تعزيز الإجراءات الأمنية، شهد العام الماضي عودة إلى الوضع الطبيعي»، وأضاف البيان «نجحت فيينا التي تنافس على اللقب منذ فترة طويلة في أن تحل محل ملبورن بسبب زيادة تقييمها في فئة الاستقرار».

وجاءت القائمة المدن العشرة الأفضل عالمياً التي أعدتها «إيكونوميست إنتليجينس» للعام 2018 كالتالي:

1- فيينا، النمسا

2- ملبورن، أستراليا

3- أوساكا، اليابان

4- كالغاري، كندا

5- سيدني، أستراليا

6- فانكوفر، كندا

7- تورنتو، كندا

8- طوكيو، اليابان

9- كوبنهاغن، الدنمارك

10- أديلايد، أستراليا.

أما عربياً فجاء الترتيب كالتالي:

1- دبي، الإمارات العربية المتحدة، المرتبة 69 عالمياً

2- أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، المرتبة 71 عالمياً

3- الكويت، الكويت، المرتبة 85 عالمياً

4- الدوحة، قطر، المرتبة 87 عالمياً

5- مسقط، سلطنة عمان، المرتبة 90 عالمياً

6- البحرين، البحرين، المرتبة 94 عالمياً

7- عمان، الأردن، المرتبة 98 عالمياً

8 – تونس، تونس، المرتبة 106 عالمياً

9 – الرياض، المملكة العربية السعودية، المرتبة 108 عالمياً

10 – جدة، المملكة العربية السعودية، المرتبة 113 عالمياً

11 – كازابلانكا، المغرب، المرتبة 115 عالمياً

12 – الخبر، المملكة العربية السعودية، المرتبة 120 عالمياً

13 – القاهرة، مصر، المرتبة 123 عالمياً

14 – الجزائر، الجزائر، المرتبة 132 عالمياً

15 – طرابلس، ليبيا، المرتبة 134 عالمياً

16 – دمشق، سوريا، المرتبة 140 عالمياً