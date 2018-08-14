الدوري الإسباني “مباشرة ومجانا” عبر “الفيسبوك” في 8 دول

توصلت رابطة كرة القدم المحترفة في إسبانيا إلى اتفاق استثنائي مع شبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، لتمكين مستخدميها في جنوب آسيا من متابعة مباريات “الليغا” مباشرة ومجانا، لاسيما في الهند.

وذكرت الرابطة أن هذا الاتفاق مع شبكة التواصل الاجتماعية الأولى في العالم “يفتح حقبة جديدة في النقل المباشر للأحداث الرياضية”.

وأوضحت أن “كل المباريات الـ380 لأندية الدرجة الإسبانية الأولى في كرة القدم ستصبح متوفرة مجانا على فيسبوك في 8 دول: أفغانستان، وبنغلادش وبوتان والهند ونيبال وجزر المالديف وسريلانكا وباكستان”.

وهذه المرة هي الأولى من نوعها التي توقع فيها الرابطة عقدا للنقل المباشر عبر منصة شبكة للتواصل الاجتماعي.

ويستهدف العقد بشكل خاص الهند، ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، مع 1.3 مليار نسمة، حيث يبلغ عدد مستخدمي الهواتف الخليوية بها أكثر من مليار شخص، بينما يتمتع نحو نصف مليار شخص باتصال بالإنترنت.

وأعربت الرابطة عن سرورها بتوقيع “عقدها الأول للنقل المباشر عبر منصة شبكة للتواصل الاجتماعي”، دون إعطاء تفاصيل عن القيمة المالية التي قدرتها صحيفة “ماركا” بـ 90 مليون يورو.

وأشار البيان إلى أن “الاتفاق الذي يمتد لثلاث سنوات، يبدأ من موسم 2018-2019 الذي ينطلق الجمعة”، مؤكدا أن “جميع المباريات ستكون متوفرة على الصفحة الرسمية للدوري على فيسبوك، وأيضا على الصفحات الخاصة بكل ناد”.

وعلق رئيس رابطة الدوري خافيير تيباس على الاتفاق قائلا: “الليغا مرجع لكرة القدم العالمية، وهذا الاتفاق يشكل ارتياحا هائلا بالنسبة لنا حتى الآن، فعدد الأشخاص الذين سيتمكنون من مشاهدة المباريات مباشرة في هذه المنطقة الجغرافية سيكون مهما جدا أكثر من أي وقت مضى، وسيتمكنون من مشاهدتها مجانا عبر فيسبوك”.

وفي يونيو الماضي، أعلنت الرابطة أنها جددت عقدها لخمس مواسم (2019 الى 2024) مع مجموعة “ميديابرو” الإسبانية لبث المباريات عالميا مقابل 4.48 مليارات يورو، أي ما يعادل 896 مليون يورو في الموسم الواحد، بزيادة 30 بالمئة عن العقد السابق.

وبلغت عائدات موسم 2016-2017 بحسب الرابطة 3.6 مليارات يورو، 40 بالمئة منها من حقوق النقل التلفزيوني، بأرباح وصلت إلى 234 مليون يورو.

وأعربت الرابطة عن أملها في تجاوز عائدات موسم 2017-2018، أربع مليارات يورو.

ويعد بث المباريات عبر “فيسبوك” أحدث خطوة ضمن اتفاقات تعاون بين شركات عملاقة في مجال الإنترنت، ودوريات كرة القدم الكبرى.