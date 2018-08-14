صحيفة: الحبس 15 سنة لفتيات ضربن شباباً وسلبن أموالهم

ذكرت صحيفة “القبس” أن قد صدر حكم بحبس فتيات لمدة 15 سنة مع الشغل والنفاذ بسبب استدراجهن شباباً للمنزل بقصد التعارف والقيام بأعمال منافية للأخلاق.

وتتلخص الواقعة أن الفتيات يقمن باستدراج الشباب وبعد الالتقاء بهم في المنزل أو اَي مكان آخر، تتفقن مع شباب آخرين لضرب الأشخاص القادمين إلى البيت، وبعد الضرب يتم سلب أموالهم ثم تصويرهم بقصد فضحهم في حال قدموا شكاوى بحقهم.