“التربية” الكويتية توافق على فتح فصول (IGCSE) في المدارس الهندية والباكستانية

أعلنت وزارة التربية الكويتية اليوم الثلاثاء عن موافقتها على فتح فصول تدرس (IGCSE) في المدارس الأجنبية ذات النظام التعليمي الهندي والباكستاني للمرحلة الثانوية وفقا للنظام التعليمي المعتمد.

وقالت الوزارة في بيان لها ان الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي الدكتور عبدالمحسن الحويلة أصدر قرارا بالموافقة على منح تلك المدارس فصول تدرس (IGCSE) في الفترة الصباحية تزامنا مع تدريس المناهج الأخرى المطبقة وفقا للنظام التعليمي والاعتراف الأكاديمي المعتمد في المدرسة.

وأوضحت الوزارة ان إجراءات طلب فتح فصول (IGCSE) في المدارس الخاصة ذات النظام التعليمي الهندي والباكستاني تكمن في أن تتقدم المدرسة الراغبة بإضافة تلك الفصول للمرحلة للمرحلة الثانوية بكتاب إلى الإدارة العامة للتعليم الخاص بطلب الموافقة مع تحديد بيانات الهيئة التعليمية الشريكة المانحة للشهادة الدولية على أن تكون تلك الهيئة معتمدة من جهات التعليم الرسمية في بريطانيا وخطة تطبيق البرنامج.

وأضافت انه بعد استلام المدرسة لموافقة الوزارة على فتح فصول (IGCSE) الشهادة الدولية العامة للتعليم الثانوي والانتهاء من عملية التسجيل مع الهيئة الشريكة المانحة للشهادة الدولية تلتزم المدرسة الخاصة بموافاة الإدارة العامة للتعليم الخاص بشهادة التسجيل والتقارير الخاصة بذلك.

وتعد الشهادة الدولية العامة للتعليم الثانوي (IGCSE) التي تدرس مناهجها في الصفين ال11 و ال12 من أشهر المؤهلات الدولية المتخصصة لمنهج اللغة الانجليزية وتعد احد شروط الالتحاق في العديد من الجامعات داخل وخارج الكويت.

وكان خريجي المدارس الأجنبية ذات النظام التعليمي الهندي والباكستاني يتقدمون في المعاهد المعتمدة للحصول على تلك الشهادة التي تعادل درجة الثانوية العامة تمهيدا للالتحاق بالجامعات.