(الهلال الاحمر) الكويتي يسير 14 شاحنة اغاثة للشعب اليمني الشقيق الخميس المقبل

قالت جمعية الهلال الاحمر الكويتي أنها ستسير 14 شاحنة اغاثة الخميس المقبل محملة بالمواد الغذائية لصالح الشعب اليمني الشقيق في (الحديدة).

وقال مدير عام الجمعية عبدالرحمن العون لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاءان تسيير قوافل المساعدات الغذائية والانسانية الاغاثية الى سكان (الحديدة) ياتي في اطار حرص الكويت المستمر لدعم الشعب اليمني والوقوف إلى جانبهم ورفع المعاناة عنهم.

واشاد العون بالتعاون مع مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية في تسيير قافلة الاغاثة مشيراالى انها تحتوي عشرة آلاف سلة غذائية ستوزع في محافظة (الحديدة) في مناطق (الخوخه وحيس والتحيتا).

وأضاف ان الجمعية تنفذ حملات اغاثية مستمرة تستهدف تحسين الحياة المعيشية للاشقاء في اليمن عبر توزيع المساعدات الانسانية والاغاثية وتنفيذ المشاريع التنموية لمساعدتهم على تجاوز الظروف الصعبة التي يعيشونها.

واشار إلى ان برامج الجمعية في اليمن والتي تسهم في استعادة دورة الحياة الطبيعية حيث كان لها أفضل الاثر في نفوس ابناء الشعب اليمني ومساعدتهم على تجاوز الظروف التي يمرون بها.

واكد العون استعداد الجمعية لتقديم كل ما من شأنه ان يحقق تطلعاتها في تحسين ظروف الاشقاء هناك وتعزيز قدرتهم على مواجهة تداعيات الظروف الراهنة.

وقال ان الجمعية تمثل نموذجا للعطاء الانساني الذي لا يعرف الحدود أو الحواجز عند مواجهة أي تحد انساني وأصبحت عنوانا عالميا للخير والعطاءانطلاقا من دعم القيادة الرشيدة للعمل الانساني والنهوض به امتدادا لمسيرة الخير والعطاء الانساني.