(الكهرباء والماء) الكويتية: قطع مؤقت للمياه في منطقة بيان الجمعة المقبل

أعلنت وزارة الكهرباء والماء الكويتية اليوم الثلاثاء قطع المياه عن بعض القطع في منطقة بيان يوم الجمعة المقبل من الساعة الثامنة مساء لمدة 14 ساعة وذلك لربط خطوط مياه جديدة بالخطوط القائمة بالمنطقة.

وقال الوكيل المساعد لتشغيل وصيانة المياه المهندس خليفة الفريج في بيان صحفي ان ذلك الربط يأتي ضمن مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة شارع الغوص من الدائري الخامس الى الدئري السادس مما يترتب عليه انقطاع المياه العذبة عن القطع (7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 13).

وأضاف ان على المستهلكين التأكد من التمديدات الداخلية للمياه في منازلهم وعمل الصيانة اللازمة لها حفاظا على المخزون المائي لديهم.

ودعت الوزارة المستهلكين بالتعاون اثناء فترة القطع لتحقيق المصلحة العامة مشيرا الى انها على الاستعداد لتلقي الاستفسارات ذات الصلة على الهاتف الموحد رقم 152.