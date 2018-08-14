وفيات الثلاثاء 14 أغسطس 2018

نعيمة صقر عبدالله الخلف، أرملة يوسف ياسين علي الياسين، «93 عاماً»، شيعت، للرجال: السلام، ق5، ش503، م4، للنساء:‍ الشهداء، ق2، ش201، م39، ت: 99667975 – 99608814.

مريم خورشيد محمد، أرملة عباس حسين محمد دشتي، «84 عاماً»، شيعت، للرجال: بيان، مسجد الإمام الحسن، للنساء: الرميثية، ق9، الدائري الخامس، حسينية أم البنين، ت: 97812793.

عبدالرحمن أحمد عباس بن حسين، «34 عاماً»، شيع، للرجال: العمرية، ق2، ش107، م17، للنساء: مبارك الكبير، ق7، ش14، م35، ت: 97985848 – 69000393.

نورة حسين عبدالقادر الهندي، زوجة لافي سعود المطيري، «63 عاماً»، التشييع بعد صلاة عصر الأربعاء، «بمقبرة صبحان»، للرجال: هدية، ق1، ش2، م52، للنساء: القرين، ق3، ش33، م71، ت: 99047070.

عبدالله حسن عبدالله القعود، «90 عاماً»، التشييع التاسعة صباح الأربعاء، للرجال: ضاحية عبدالله السالم، ق1، شارع هرم بن سنان، م25، ت: 99011287 – 99155580.