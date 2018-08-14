ديمبلي يضع برشلونة في حيرة

بعد هدفه الرائع في مباراة كأس السوبر الإسبانية لكرة القدم في مرمى إشبيلية، تخيم ضبابية حول إمكانية انتقال الفرنسي الدولي الشاب عثمان ديمبلي جناح برشلونة الإسباني من عدمها خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشارت صحيفة “ماركا” الإسبانية إلى أن “مستقبل ديمبلي يبقى مجهولا، حيث تنقسم هرمية برشلونة بين الداعمين لبقائه والراغبين ببيعه”، في حين أشارت “سبورت” الكتالونية إلى أن ديمبيلي “ليس للبيع”.

وكان برشلونة استقدم ديمبيلي من بوروسيا دورتموند الألماني، بعد تخليه عن البرازيلي نيمار إلى باريس سان جرمان الفرنسي بصفقة قياسية بلغت قيمتها 222 مليون يورو.

إلا أن الجناح السريع والنحيل عانى كثيرا لفرض اسمه في ملعب “كامب نو” بسبب الإصابات.

ولم يعوض ديمبلي (21 عاما) القادم مقابل 105 ملايين يورو بالإضافة إلى 40 مليونا من المكافآت، رحيل النجم البرازيلي، فلعب أدوارا محدودة إلى جانب الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريز في هجوم الفريق الكتالوني.

وأضافت “ماركا” أن اللاعب الشاب، المرشح لترك برشلونة قبل أسبوعين على إقفال باب الانتقالات الصيفية في الليغا، لم يتأقلم مع الحياة في برشلونة، ولم يهتم للحفاظ على وزنه، ولم يلتزم بمواعيد تمارين بطل إسبانيا.

وطرح اسم ديمبلي للانتقال إلى باريس سان جرمان الفرنسي أو أرسنال الإنجليزي، لكن مشاركته “الجزئية” مع المنتخب الفرنسي المتوج بكأس العالم 2018، وهدف الفوز الرائع ضد إشبيلية الأحد في الكأس السوبر الإسبانية (2-1) قد يعيدان خلط الأوراق في قضية انتقاله.

انتقال صعب

وبرغم استقدام الجناح البرازيلي الموهوب مالكوم من بوردو الفرنسي، فإن انتقال ديمبلي قد لا يكون سهلا في ظل السعر المرتفع الذي قد يفرضه برشلونة لتعويض استقدامه المترف الموسم الماضي من دورتموند، خصوصا بعد إغلاق باب الانتقالات في إنجلترا الأسبوع الماضي قبل انطلاق الدوري.

في المقابل، أجرت أندية أخرى بارزة تعاقدات مهمة على غرار يوفنتوس الإيطالي الذي استقدم البرتغالي كريستيانو رونالدو بنحو مئة مليون يورو من ريال مدريد الإسباني، وبايرن ميونيخ الألماني الذي يضم الفرنسي الشاب كينغسلي كومان، فيما يملك سان جرمان أجنحة ذات قيمة عالية على غرار نيمار، وأحد نجوم المونديال الأخير كيليان مبابي، والأرجنتيني أنخل دي ماريا.

وحول انتقال ديمبلي الذي بدأ مشواره مع رين ويرتبط بعقد مع برشلونة حتى 2022، قال مدربه إرنستو فالفيردي: “هو معنا ونعول عليه كثيرا. لديه نوعية رائعة وهو هنا معنا شارك وسجل هدفا. أعتقد أنه سيكون سعيدا به. لقد تحسن مع تقدم الوقت في المباراة”، وذلك في تصريحات بعد مباراة الكأس السوبر.

وقال لاعب الوسط الدولي سيرجيو بوسكيتس: “آمل في بقائه معنا وأن يكون هذا الموسم أفضل من السابق. في المرة الماضية، عانى سوء الحظ والإصابة. آمل في أن يكون مهما هذا الموسم”.

وتعرض اللاعب المكنى “أوس” لإصابة خطرة في بداية الموسم أبعدته لفترة عن الملاعب، وبالتالي وجد صعوبة في فرض نفسه بعد تعافيه ولم يمنحه المدرب وقتا كبيرا.

لكن المهاجم الطموح صاحب الموهبة الفنية النادرة قد يحصل على تمديد إضافي في الفريق الكتالوني، في ظل تقدم الثنائي ميسي-سواريز في العمر (31 عاما)، وأجندة المسابقات المزدحمة التي يخوضها برشلونة.