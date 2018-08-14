سفارة الكويت بروما تؤكد سلامة المواطنين في منطقة انهيار جسر (جنوه)

أكدت سفارة الكويت في روما اليوم الثلاثاء سلامة جميع الكويتيين المقيمين والسائحين في ايطاليا حاليا بعد انهيار جسر معلق شاهق الارتفاع على طريق حول مدينة (جنوه) الساحلية شمال غربي البلاد.

وأكدت السفارة في بيان تلقت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) نسخة منه انها تواصلت مباشرة مع مقر هيئة الحماية المدنية المسؤولة عن أعمال البحث والانقاذ المتواصلة منذ انهيار الجسر وانها أكدت عدم العثور على أي مواطن أجنبي بين الناجين والضحايا الذين مازالت أعدادهم في ارتفاع.

وشددت على أنها ستستمر في التحقق من عدم وجود أي كويتي بين من شملتهم كارثة انهيار الجسر المعلق بمدينة (جنوه).

وقال البيان ان السفارة تواصلت منذ الساعات الأولى مع المواطنين المقيمين والسائحين المسجلين في ايطاليا خاصة الذين يقضون عطلاتهم في سواحل شمالي ايطاليا للاطمئنان عليهم مشيرا إلى أنها لم ترصد وجود أحد في منطقة الانهيار.

وأعلنت السفارة تخصيص خدمة خاصة داعية جميع المواطنين الموجودين من المسافرين والسائحين أو ذويهم للاتصال بها لطمأنة أو طلب المساعدة على أرقام الطوارئ التالية: 00393294966232 و00393662108903 أو 0039388909466 بالإضافة الى رقم الطوارئ بالقنصلية العامة بميلانو: 00393317207743.

وكانت الشرطة الايطالية اعلنت في وقت سابق اليوم الثلاثاء وفاة اكثر من 20 شخصا في انهيار جسر مدينة (جنوه) الساحلية شمال غربي البلاد.

ويقع الجسر المبني من الخرسانة المسلحة المضغوطة على ارتفاع يصل الى 40 مترا.

ويرجح الخبراء انهيار الجسر الذي بني في عام 1967 بسبب “تداعي هيكلي” في بنيته.