رئيس الفلبين: سئمت من مكافحة الفساد بالحكومة وأفكر بالتنحي

أعلن الرئيس الفلبيني ​رودريغو دوتيرتي​ يوم الثلاثاء، أنه “سئم من ​مكافحة الفساد​ في ​الحكومة​ وإنه يفكر في الانسحاب بسبب شعوره بالإحباط”.

واشار دوتيرتي، في تصريح له، الى أنه “قال للجنود ومسؤولي ​الشرطة​ في الآونة الأخيرة، “يا شباب، أريدكم أن تعلموا أنني أفكر في التنحي لأنني متعب”، موضحاً “انني لست غاضبا من أحد”.

كما لفت الى انه “يبدو أن مطاردتي للابتزاز والفساد لا نهاية لها، وقد تسبب ذلك في تلويث جميع الإدارات والمكاتب الحكومية تقريبا”.

وتجدر الاشارة الى أن هذه ليست المرة الأولى التي يقول فيها دوتيرتي إنه سيستقيل من الرئاسة، حيث قال مرارا إنه سيستقيل إذا فشل في حل مشكلة ​المخدرات​ غير المشروعة في البلاد، أو بمجرد تحول البلاد إلى حكومة ذات شكل اتحادي من النظام الرئاسي الحالي.